Südkorea und Spanien vereinbaren strategische Partnerschaft

Südkorea und Spanien haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.Präsident Moon Jae-in und der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez nahmen am Mittwoch bei ihrem Treffen in Madrid eine gemeinsame Erklärung an, die eine Aufwertung der Beziehungen vorsieht.Ziel seien gemeinsame Anstrengungen auf den Gebieten politische und diplomatische Kooperation, internationale und multilaterale Kooperation und internationaler Frieden und Sicherheit.Auch die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Innovation, Kultur, Bildung und Sport solle ausgebaut werden. Darüber hinaus würden ein verstärkter Personenaustausch und eine engere Tourismuszusammenarbeit angestrebt.Moon und Sanchez vereinbarten zudem, Handel und Investitionen wieder auf das Niveau vor der Corona-Krise zurückzuführen.Auch für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Schaffung eines dauerhaften Friedens in Korea wollten sich beide mittels Diplomatie und Dialog engagieren.Anlässlich Moons Staatsbesuch wurden verschiedene bilaterale Verträge unterzeichnet, darunter zur Zollzusammenarbeit und Kooperation im Gesundheitssektor.