Südkorea und USA verlängern Währungsswap um weitere drei Monate

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA werden ihren Währungsswap um weitere drei Monate verlängern.Die koreanische Zentralbank teilte am Donnerstag mit, dass der ursprünglich zum 30. September auslaufende Währungsswap mit einem Volumen von 60 Milliarden Dollar bis 31. Dezember fortgeführt werde.Ein Vertreter der Zentralbank sagte, dass mit der Vertragsverlängerung zur Aufrechterhaltung von Stabilität im koreanischen Finanz- und Devisenmarkt beigetragen werde.Die Zentralbank wolle einheimischen Banken Kredite gewähren, sollte dies erforderlich werden, hieß es weiter.Die Bank of Korea und ihr US-Äquivalent Federal Reserve hatten das Tauschabkommen im März 2020 geschlossen. Damit wollten sie sich in der Corona-Pandemie gegen Währungsrisiken absichern.