US-Sondergesandter für Nordkorea besucht voraussichtlich diese Woche Südkorea

Photo : YONHAP News

Der neue Sonderbeauftragte der USA für Nordkorea, Sung Kim, wird voraussichtlich am Wochenende zu einem fünftägigen Besuch nach Südkorea kommen.Es werde koordiniert, dass Kim vom 19. bis 23. Juni Südkorea besuche, sagte ein Beamter des Außenministeriums in Seoul am Mittwoch.Es wäre Kims erste Auslandsreise als Sondergesandter für Nordkorea, nachdem seine Ernennung am 21. Mai bekannt gemacht worden war.Der Besuch werde dazu dienen, die Vereinbarungen zwischen Präsident Moon Jae-in und Präsident Joe Biden anlässlich des Korea-USA-Gipfels zügig umzusetzen, hieß es.Während Kims Aufenthalt werde auch der Besuch von Takeshiro Funakoshi, Generaldirektor für Asien- und Ozeanien-Angelegenheiten im japanischen Außenministerium, in Südkorea erwartet. Aus diesem Anlass würden trilaterale Gespräche der Chefnuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans sowie ein bilaterales Treffen zwischen Südkorea und Japan koordiniert, fügte der Beamte hinzu.Nach weiteren Angaben wird nicht erwartet, dass Kim während der Visite den Waffenstillstandsort Panmunjom aufsucht.