Nordkorea setzt Sitzung der Arbeiterpartei am zweiten Tag fort

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei am zweiten Tag fortgesetzt.Es sei bei der dritten Plenarsitzung des achten Zentralkomitees der Partei über konkrete Ziele und Maßnahmen in einzelnen Bereichen für das zweite Halbjahr diskutiert worden, berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag.Es seien Unterausschüsse zu einzelnen Bereichen für konkrete Forschungen und Diskussionen gebildet worden, um die Aufgaben des Kampfes in der zweiten Jahreshälfte ohne Abweichung erfolgreich voranzutreiben. Anschließend hätten Beratungen stattgefunden, hieß es.Nach Angaben von KCNA werde die Plenarversammlung fortgesetzt.