Samsung demonstriert Terahertz-Kommunikation für 6G erfolgreich

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics hat in Kooperation mit der University of California, Santa Barbara ein 6G-Kommunikationssystem im Terahertz-Frequenzbereich erfolgreich demonstriert.Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.Samsung sei bisher bei der technologischen Innovation und Standardisierung von 5G und 6G führend gewesen. Diese Demonstration sei ein wichtiger Meilenstein für die Möglichkeit deren Kommerzialisierung, sagte Choi Sung-hyun, Senior-Vizepräsident, der das Advanced Communication Research Center bei Samsung Research leitet.Der Terahertz-Frequenzbereich umfasst den Bereich von 100 GHz bis 10 THz. Je höher ein Frequenzbereich ist, eine umso breitere Kommunikationsbandbreite könne genutzt werden. Daher ist der THz-Frequenzbereich für eine bei 6G verlangte Hochgeschwindigkeitskommunikation angemessen.Der THz-Frequenzbereich gilt als Kandidat für den 6G-Mobilfunk, bei dem eine Geschwindigkeit von 1 Tbps, eine bis zu 50-mal höhere Geschwindigkeit als bei 5G, angestrebt wird.