Südkorea meldet 540 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Donnerstag 540 neue Covid-19-Fälle gemeldet.Der Wert liegt damit den zweiten in Tag Folge im 500er-Bereich. Jedoch zeichnet sich insgesamt ein Rückgang ab, da zur selben Zeit vor einer Woche noch Infektionszahlen im niedrigen 600er-Bereich registriert worden waren.Wie die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) weiter mitteilte, liegt die Gesamtzahl der bekannten Infektionsfälle seit Ausbruch der Krise bei 149.731.Unter den neu gemeldeten Fällen kam es in 523 Fällen zu einer Ansteckung in Südkorea, 17 Infizierte kamen aus dem Ausland.Die meisten Infizierten leben in der Hauptstadtregion. 75 Prozent aller Infektionsfälle entfallen auf Seoul und Umgebung. In Seoul waren es zuletzt 199 Infizierte und in der benachbarten Gyeonggi-Provinz 181. Aus den übrigen Gebieten waren 126 neue Corona-Fälle gemeldet worden.Eine weitere Person starb im Zusammenhang mit Covid-19. Insgesamt sind in Südkorea seit Beginn der Pandemie 1.994 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Die Sterblichkeitsrate liegt damit bei 1,33 Prozent.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand ging um drei auf 156 zurück.