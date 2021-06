Südkorea will mit ASEAN stärker für Technologieentwicklung kooperieren

Photo : YONHAP News

Die Zusammenarbeit zwischen koreanischen Unternehmen und dem südostasiatischen Staatenbund (ASEAN) für die Technologieentwicklung wird verstärkt.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie schrieb am Donnerstag ein Projekt zur gemeinsamen Technologieentwicklung Südkoreas und der ASEAN aus. Bis zum 11. August würden Anträge für die Beteiligung entgegengenommen, teilte das Ressort mit.Einem Ministerialen zufolge wird das Projekt vor der Gründung eines Korea-ASEAN-Organs für industrielle Innovationen durchgeführt. Dies werde die Gelegenheit bieten, die technologische Zusammenarbeit der ASEAN-Länder zu beleben und technologisch konkurrenzfähigen einheimischen Unternehmen ein Sprungbrett für eine größere Präsenz am südostasiatischen Markt bereitzustellen.Im Rahmen des Pilotprojekts wird die gemeinsame Technologieentwicklung zwischen Industrie-, Wissenschafts- und Forschungskreisen der ASEAN und koreanischen Unternehmen unterstützt. Das erfolgt in zwölf Technologiebereichen, die durch eine Nachfrageuntersuchung in Industrie-, Wissenschafts- und Forschungskreisen in Südkorea ausgewählt wurden. Dazu zählen Elektro-Zweiräder, intelligente LED-Straßenleuchten, KI-gestützte smarte Viehzucht und Elektroautos mit bis zu neun Sitzen.Ausgewählte Unternehmen werden Finanzmittel von bis zu einer Milliarde Won (885.000 Dollar) für den Zeitraum von drei Jahren erhalten, um eine gemeinsame Forschung mit ASEAN-Ländern und den Technologietransfer durchzuführen.