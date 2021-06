Südkorea gewährt geimpften Touristen aus dem Ausland keine Quarantänebefreiung

Photo : YONHAP News

Wer zu touristischen Zwecken nach Südkorea einreist, kann von einer geplanten Befreiung von der Selbstquarantäne für vollständig Corona-Geimpfte nach der Einreise nicht profitieren.Solche Einreisen zählten nicht zu den Voraussetzungen für die Befreiung von der zweiwöchigen Quarantäne, sagte Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, am Donnerstag vor der Presse. Es sei falsch dargestellt worden, dass Touristen von der Pflicht zur Selbstquarantäne entbunden würden.Die Quarantänepflicht werde für diejenigen wegfallen, die für den Besuch von direkten Angehörigen einreisen würden und mit einem von der Weltgesundheitsorganisation zugelassenen Vakzin geimpft seien. Einreisen zu touristischen Zwecken fielen nicht darunter, betonte er wiederholt.Son fügte hinzu, dass die chinesischen Impfstoffe Sinopharm und Sinovac auf der Liste stünden, weil sie von der WHO zugelassen worden seien.Die Regierung hatte am 13. Juni angekündigt, ab 1. Juli im Ausland vollständig geimpfte Einreisende von der zweiwöchigen Quarantäne zu befreien, sollten sie zu wichtigen Geschäftszwecken, wissenschaftlichen Zwecken und für das öffentliche Interesse, zu humanitären Zwecken und für Besuche direkter Angehöriger reisen.Die Regelung gilt für die von der WHO zugelassenen Vakzine Pfizer, Janssen, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm und Sinovac. Es müssen nach der vollständigen Impfung zwei Wochen vergangen sein.