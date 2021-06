Erste vollständig autonome Schifffahrt in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der Hyundai Heavy Industries Group ist erstmals in Südkorea eine vollständig autonome Schifffahrt gelungen.Bei der Demonstration im Kanal von Pohang in der Hafenstadt am Mittwoch sei eine autonome Fahrt eines Schiffs für zwölf Personen ohne menschliche Eingriffe gelungen, teilte Avikus Corp., eine auf die autonome Schifffahrt spezialisierte Firma der Unternehmensgruppe, mit.Der Firmenchef teilte die Absicht mit, anhand der erfolgreich demonstrierten Technologie für eine vollständig autonome Schifffahrt nächstes Jahr ein autonomes Freizeitboot weltweit erstmals auf den Markt zu bringen.Avikus rüstete für den Test das Schiff mit einem selbst entwickelten System für autonome Schifffahrt aus.Der Kanal von Pohang ist zehn Kilometer lang und ist im Schnitt nur zehn Meter breit. Das Fahren durch den Kanal ist kompliziert und anspruchsvoll, weil es im Binnen- und Außenhafen viele Schiffe gibt.Avikus wurde im vergangenen Dezember als erstes Start-up innerhalb der Hyundai Heavy Industries Group gegründet, um Systeme für die autonome Schifffahrt zu verbessern.