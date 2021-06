Südkorea und Spanien vereinbaren strategische Partnerschaft

Photo : YONHAP News

Südkorea und Spanien haben eine strategische Partnerschaft vereinbart.Präsident Moon Jae-in und der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez einigten sich bei ihrem Treffen am Mittwoch (Ortszeit) in Madrid auf eine entsprechende Aufwertung der bilateralen Beziehungen.Spanien und Südkorea würden sich mit Inklusivität, Ko-Existenz, Solidarität und Kooperation gemeinsam neuen Herausforderungen stellen und eine Zukunft des gemeinsamen Wohlstands gestalten, sagte Moon.Beide Seiten präsentierten den grünen und digitalen Bereich als Gebiete, die das künftige Wachstum anführen würden, und unterzeichneten Absichtserklärungen.Er denke, dass die Erfahrungen und das technologische Know-how koreanischer Unternehmen auch für Spanien eine große Gelegenheit darstellen könnten, äußerte Sánchez.Es wird erwartet, dass beide Länder in Bezug auf die kohlenstoffarme Wirtschaft auf den Gebieten Photovoltaik, Windenergie und Elektroautos zusammenarbeiten werden. Sie vereinbarten, in der Baubranche einen gemeinsamen Vorstoß in dritte Länder auszuweiten.Beim Termin von Präsident Moon in Barcelona stand ebenfalls die wirtschaftliche Kooperation im Mittelpunkt. Moon rief bei einer Unternehmerveranstaltung dazu auf, dass beide Länder durch ihre Kooperation im umweltfreundlichen und digitalen Bereich gemeinsam die Post-Corona-Ära anführen würden.Beim Besuch der Senatsbibliothek in Madrid erregte eine Landkarte namens Landkarte des Königreichs Joseon die Aufmerksamkeit von Präsident Moon. Auf der Landkarte, die die koreanische Halbinsel in den 1730er Jahren zeigt, sind die Felseninseln Dokdo eindeutig gekennzeichnet. Die Landkarte könne als wertvolles historisches Material bezeichnet werden, das nachweise, dass Dokdo schon damals Koreas Territorium gewesen sei, sagte Moon.Südkorea und Spanien vereinbarten anlässlich des Besuchs von Moon, zu überprüfen, ein Abkommen über die gegenseitige Quarantänebefreiung für Einreisende abzuschließen.