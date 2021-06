Vizefinanzminister: Sitzungergebnisse der US-Notenbank können koreanischen Finanzmarkt beeinflussen

Photo : YONHAP News

Die Ergebnisse der letzten regelmäßigen Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Zentralbank Fed können sich auch auf den südkoreanischen Finanzmarkt zum Teil auswirken.Die entsprechende Einschätzung der Regierung verlautete bei einer Sitzung zur Marktwirtschaft unter Leitung von Vizefinanzminister Lee Eog-weon gemeinsam mit der Finanzdienstekommission und der Zentralbank am Donnerstag. Die Volatilität auf den globalen Finanzmärkten habe leicht zugenommen.Lee ging bezüglich der Entscheidung der USA bei der Sitzung am Dienstag und Mittwoch davon aus, dass mehr oder weniger eine Straffung der Geldpolitik bevorzugt worden sei. Es sei ein Phänomen der Aversion von Risiken wie ein Rückgang der Aktienkurse, Zinsanstieg und Dollar-Aufwertung zutagegetreten.Zugleich hieß es, dass die Sitzungsergebnisse nicht stark von den Markterwartungen abwichen. Daher seien die Schwankungen relativ begrenzt. Er betonte die Notwendigkeit, mit Selbstvertrauen in die koreanische Wirtschaft besonnen zu reagieren.Südkorea zeige schneller als wichtige Nationen einen starken Wiederanstieg bei der Wachstumsrate und der Beschäftigung. Die Ausfuhren vom 1. bis 10. Juni hätten um mehr als 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen, sagte Lee.Die Bank of Korea analysierte, dass die Sitzungsergebnisse des FOMC eine größere Bevorzugung einer strafferen Geldpolitik als erwartet darstellten.Die Notenbank bewertete, dass die Volatilität an den Finanzmärkten im In- und Ausland wegen der Konjunkturlage und Preisentwicklungen in wichtigen Ländern wie den USA und Veränderungen von politischen Erwartungen als deren Folge steigen könnte.Die Regierung und die Zentralbank teilten mit, dass sie die Unsicherheitsfaktoren am Markt strenger überwachen und nötigenfalls Maßnahmen zur Marktstabilisierung ergreifen würden.