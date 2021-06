Präsident Moon wohnt Wirtschaftsforum in Spanien bei

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat vorgeschlagen, dass Südkorea und Spanien Vorreiter bei der digitalen und grünen Wirtschaft werden.Staaten, die bei der digitalen und grünen Wirtschaft vorangehen würden, würden die Weltwirtschaft anführen, sagte Moon am Mittwochnachmittag (Ortszeit) bei einem Essen zur Eröffnung eines jährlichen großen Wirtschaftsforums in Barcelona. Er sei davon überzeugt, dass Spanien und Südkorea die Hauptakteure werden könnten.Moon sagte, dass die Veranstaltung dazu diene, nach Wegen für einen großen Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie zu suchen. Er erwarte, dass Spanien und Südkorea gemeinsam Lösungen finden würden.Spanien sei bei umweltfreundlicher Energie eine führende Nation, während Südkorea über hohe Technologiekraft bei Halbleitern und IKT, Kern der digitalen Wirtschaft, verfüge und bei Zukunftsautos, Batterien und Wasserstoffwirtschaft vorne liege. Beide Staaten würden die Post-Corona-Ära anführen, sollten sie ihre Erwartungen und Know-how teilen, betonte Moon.Moon nahm auf Einladung von König Felipe VI. an dem Forum teil, das eine der angesehensten Wirtschaftsveranstaltungen in Spanien ist.