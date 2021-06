Präsident Moon hält Rede vor Spaniens Parlament

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat als erster südkoreanischer Staatspräsident vor spanischen Abgeordneten eine Rede gehalten.In seiner Rede vor beiden Parlamentskammern in Madrid am Mittwoch (Ortszeit) sagte Moon, dass sich Spanien und Südkorea mit Inklusivität, Ko-Existenz, Solidarität und Kooperation gemeinsam neuen Herausforderungen stellen und eine Zukunft des gemeinsamen Wohlstands gestalten würden.Spanien strebe einen verbindenden Staat an, der durch Inklusivität, Ko-Existenz, Verständnis und Besprechung eine internationale Spaltung beilege. Südkorea träume von einem Brückenstaat, der zwischen Kontinenten und Ozeanen und zwischen Industrie- und Entwicklungsländern Verbindungen schaffe. Beide Länder ähnelten sich überraschenderweise einander, sagte Moon.Beide Staaten hätten anlässlich seines Besuchs vereinbart, das Jahr des gegenseitigen Besuchs zu verlängern. Er hoffe, dass die Freundschaft und das Vertrauen der Bürger beider Länder dadurch weiter vertieft würden, hieß es weiter.Südkorea und Spanien hatten die Jahre 2020 und 2021 zum Jahr des gegenseitigen Besuchs bestimmt.Senatspräsidentin Pilar Llop Cuenca teilte die Bereitschaft des Parlaments mit, durch die parlamentarische Diplomatie zur Vertiefung der Freundschaft beider Länder beizutragen.