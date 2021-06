Südkorea, USA und Japan diskutieren nächste Woche über Nordkoreafrage

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler von Südkorea, den USA und Japan diskutieren am kommenden Montag in Seoul über die Nordkoreafrage.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, Noh Kyu-duk, Sonderbeauftragter für Frieden der koreanischen Halbinsel und Sicherheitsangelegenheiten werde zunächst mit dem neuen Sonderbeauftragten der USA für Nordkorea, Sung Kim, zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Es würden die konkreten Schritte für die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel besprochen.Im Anschluss werde Roh ebenfalls mit Takeshiro Funakoshi, Generaldirektor für Asien- und Ozeanien-Angelegenheiten im japanischen Außenministerium, und Sung Kim zu trilateralen Gesprächen zusammenkommen, um die Positionen zu Nordkorea abzustimmen, hieß es weiter.Der neue US-Sonderbeauftragte Sung Kim besucht vom 19. bis 23. Juni Südkorea.