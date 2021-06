Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Donnerstag mit Verlusten geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,42 Prozent auf 3.264,96 Zähler. Zuletzt hatte der Kospi fünf Handelstage in Folge zulegen können und mehrmals ein neues Allzeithoch erreicht.Die US-Notenbank hatte am Mittwoch angekündigt, den Leitzins früher als erwartet straffen zu wollen.Fed-Chef Jerome Powell hatte mitgeteilt, dass Maßnahmen für ein Ende der expansiven Geldpolitik diskutiert würden.