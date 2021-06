Südkorea in IMD-Wettbewerbsstudie weiter auf Platz 23

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in einem internationalen Vergleich zur Wettbewerbsfähigkeit Platz 23 behauptet.Das gehe aus der am Donnerstag veröffentlichen Rangliste der Schweizer Management-Hochschule IMD hervor, berichtete das südkoreanische Ministerium für Wirtschaft und Finanzen am Freitag.Die 64 untersuchten Länder wurden in vier Kategorien miteinander verglichen: Wirtschaftsleistung, Unternehmenseffizienz, Regierungseffizienz und Infrastruktur.Bei der Wirtschaftsleistung konnte Südkorea im Vergleich zur Vorjahresstudie neun Plätze gutmachen und landete auf Platz 18. Bei der Unternehmenseffizienz rückte das Land um eine Stelle auf Platz 27 vor.Bei der Regierungseffizienz schnitt Südkorea hingegen schlechter ab als im Vorjahr. In dieser Wertung rutschte es um sechs Ränge auf Platz 34 ab. In der Kategorie Infrastruktur verschlechterte sich Südkorea um einen Platz auf Rang 34.Unter den Staaten mit mehr als 20 Millionen Einwohnern liegt Südkorea wie im Vorjahr an achter Stelle. Seine bisher höchste Platzierung in diesem Ranking hatte das Land letztes Jahr erstmals erreicht.Im Vergleich der Staaten mit mindestens 50 Millionen Einwohnern und einem Pro-Kopf-Einkommen von 30.000 Dollar oder höher wird Südkorea an vierter Stelle gesehen.An der Spitze der Gesamtwertung steht die Schweiz. Dahinter folgen Schweden, Dänemark, die Niederlande und Singapur.