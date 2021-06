Regierung stellt Pläne für Corona-Impfungen im dritten Quartal vor

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat ihre Pläne für die Corona-Impfungen im dritten Quartal vorgestellt.Neben Lehr- und Erziehungspersonal sowie Oberschülerinnen und -schülern würden ab Juli die Menschen in ihren Fünfzigern an die Reihe kommen, teilte die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) am Donnerstag mit.Im August würden die Impfungen der 18- bis 49-Jährigen beginnen.Ende des dritten Quartals sollen dann 70 Prozent der Bevölkerung die erste Impfung erhalten haben. Das entspricht etwa 36 Millionen Menschen.Im Juli sollen aber weiterhin über 60-Jährige und andere Personen aus priorisierten Gruppen, die bislang noch keine Impfung bekommen konnten, Vorrang haben.KDCA teilte außerdem mit, dass für einige Gruppen Kreuzimpfungen aus den Corona-Impfstoffen von AstraZeneca und Pfizer zugelassen würden, um die Wirksamkeit zu erhöhen.Behördenleiterin Jeong Eun-kyeong rief die Bevölkerung erneut auf, sich impfen zu lassen. Dann könne das Ziel einer Herdenimmunität im November erreicht werden.Mit Stand Donnerstag hatten rund 27 Prozent oder 14 Millionen Menschen in Südkorea ihre erste Corona-Impfung erhalten.