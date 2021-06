Nordkoreas Machthaber fordert Vorbereitungen sowohl auf Dialog als auch Konfrontation mit USA

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Vorbereitungen sowohl auf einen Dialog als auch eine Konfrontation mit den USA gefordert.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag.Es war Kims erste öffentlich vorgetragene Botschaft an die Adresse der USA und Südkoreas seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung.Der Machthaber hatte in der Plenarsitzung des Zentralkomitees der Arbeiterpartei eine Einschätzung der internationalen Lage vorgenommen und darüber gesprochen, auf welche Weise die Partei darauf reagieren solle.Am dritten Sitzungstag habe Kim dem Bericht zufolge erklärt, dass Nordkorea sowohl auf einen Dialog als auch eine Konfrontation vorbereitet sein müsse, um seine Würde und Interessen für eine unabhängige Entwicklung schützen und ein friedliches Umfeld und nationale Sicherheit garantieren zu können.Sein Land müsse aber noch besser auf eine Konfrontation "vollständig vorbereitet" sein.Kim habe laut dem Bericht politische Tendenzen in der Biden-Regierung gegenüber Pjöngjang gründlich analysiert und zum Festhalten an einer "angemessenen strategischen und taktischen Gegenreaktion" gemahnt.Darüber hinaus habe er Anstrengungen für eine "stabile Kontrolle" der Situation auf der koreanischen Halbinsel gefordert, meldete KCNA weiter.