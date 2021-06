Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat auf einer internationalen Konferenz gefordert, die Menschen ins Zentrum der Erholung von den Folgen der Covid-19-Krise zu rücken.Entsprechendes sagte er am Donnerstag bei einer Veranstaltung, die von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) organisiert wurde.In einer Videobotschaft sagte er den Teilnehmern des World of Work Summit, der Hauptsitzung der Internationalen Arbeitskonferenz, dass für die Bewältigung der Corona-Krise und die Erhöhung der Zahl sowie Qualität der Arbeitsplätze eine "menschenzentrierte Erholung", die zur Hauptagenda der ILO zähle, unbedingt notwendig sei.Um von Covid-19 verursachte wirtschaftliche Probleme wie Jobverlust, Einkommensrückgang und Ungleichheit zu lösen, sollte eine inklusive Erholung im Arbeitsmarkt gelingen. Alle Menschen, alle Unternehmen und alle Länder müssten sich gemeinsam erholen, nur dann könnten Arbeitsplätze geschützt und eine zunehmende Ungleichheit verhindert werden, betonte Moon.Es ist das erste Mal seit Südkoreas Beitritt zur ILO im Jahr 1991, dass ein Staatspräsident des Landes an der Internationalen Arbeitskonferenz teilnimmt. Moon wurde als Vertreter der asiatisch-pazifischen Region eingeladen.Als Vertreter der amerikanischen Region wurde US-Präsident Joe Biden eingeladen, aus Europa der portugiesische Premierminister António Costa, aus Afrika der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Félix Tshisekedi.Auf der Internationalen Arbeitskonferenz werden Vertreter der Regierungen und von Organisationen von Arbeitnehmern und -gebern der 187 Mitgliedstaaten eine Resolution über politische Richtlinien und einen Aufruf zum globalen Handeln für eine "menschenzentrierte Erholung" von Covid-19 annehmen.