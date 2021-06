Kultur Südkorea und Spanien verlängern Jahre des gegenseitigen Besuchs um ein Jahr

Südkorea und Spanien haben vereinbart, die Jahre des gegenseitigen Besuchs 2020-2021 um ein Jahr zu verlängern.



Eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten Kulturminister Hwang Hee und seine spanische Amtskollegin María Reyes Maroto Illera am Donnerstag (Ortszeit) in Spanien.



Beide Minister waren zu einer Sitzung zur Tourismusindustrie in Anwesenheit von Vertretern der Tourismusbehörden und von Unternehmen der Reise- und Luftfahrtbranche zusammengekommen. Dabei wurden Strategien für den Tourismus in der Zeit nach der Corona-Pandemie und Maßnahmen zur Belebung des bilateralen Austauschs im Tourismus diskutiert.



Die Minister einigten sich auch darauf, anlässlich der Verlängerung der Jahre des gegenseitigen Austauschs auf Abschnitten des Jakobswegs in Spanien und des Jeju Olle-Wanderwegs in Südkorea Symbole der Würdigung des Partnerlandes zu schaffen.