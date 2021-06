Präsidialamt: Südkorea will Diskussionen mit Japan aufrechterhalten

Photo : KBS News

Südkorea will laut seinem Präsidialamt Diskussionen mit Japan aufrechterhalten, um die Beziehungen zwischen beiden Ländern zu verbessern und zukunftsorientiert auszubauen.Die entsprechende Bemerkung machte ein hochrangiger Beamter des Präsidialamtes am Donnerstag bei einem Treffen mit Reportern in Barcelona, während er den Besuch von Präsident Moon Jae-in in Spanien begleitete. Er betonte die Bereitschaft Seouls, Tokio in einen Dialog zu verwickeln.Der Beamte äußerte zugleich sein Bedauern darüber, dass kein bilaterales Gespräch zwischen Moon und dem japanischen Premierminister Yoshihide Suga am Rande des G7-Gipfels in Großbritannien zustande gekommen war. Moon und Suga waren sich während des multilateralen Gipfels zweimal kurz begegnet, hatten jedoch weder offizielle noch informelle bilaterale Gespräche geführt.Der Beamte sagte außerdem in Bezug auf einen möglichen Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Südkorea, dass beide Länder die Angelegenheit weiterhin besprächen.