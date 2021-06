Erstes Zusatzbudget bisher zu 80 Prozent ausgeführt

Photo : YONHAP News

Der erste Nachtragshaushalt in diesem Jahr ist bisher zu 80 Prozent ausgeführt worden.Das teilte Vizefinanzminister Ahn Do-geol bei einer Sitzung zur Überprüfung der Finanzverwaltung am Donnerstag mit.Bis zum 10. Juni seien Ausgaben in Höhe von 9,1 Billionen Won (acht Milliarden Dollar), 80,4 Prozent der Budgetmittel für die unter Kontrolle stehenden Projekte in Höhe von 11,3 Billionen Won (knapp zehn Milliarden Dollar), getätigt worden, hieß es.Davon wurden 5,2 Billionen Won (4,6 Milliarden Dollar) im Rahmen eines Hilfspakets für die von Covid-19 schwer betroffenen Gruppen, darunter Kleinunternehmer, an 3,71 Millionen Menschen ausgezahlt. Das entspricht 70,6 Prozent der hierfür vorgesehenen Budgetmittel.