Feuerwehrmann in Logistikzentrum in Icheon eingeschlossen

Photo : YONHAP News

In Icheon ist ein Feuerwehrmann in einem brennenden Logistikzentrum eingeschlossen.Er war am Donnerstag mit Kollegen in das Gebäude des Versandhändlers Coupang gegangen und wird seitdem vermisst.Nach Angaben der Behörden sei das Feuer um 5.20 Uhr ausgebrochen. Auslöser seien Funken aus einer Steckdose im Keller des Deokpyeong Logistics Center in der Gyeonggi-Provinz unweit von Seoul gewesen.Fünf Feuerwehrleute seien um 11.50 Uhr in den Keller gegangen, um nach Überlebenden zu suchen. Jedoch brach erneut Feuer aus, so dass sie sich zurückziehen mussten. Ein Mitglied des Trupps habe nicht mehr ins Freie gelangen können.Weil das gesamte Gebäude in Flammen stand, konnte seit Donnerstagabend nicht nach dem Kollegen gesucht werden.