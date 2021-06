US-Sondergesandter für Nordkorea besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Der neue US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim, wird vom 19. bis 23. Juni Südkorea besuchen, um über die Nordkorea-Politik zu diskutieren.Das gab das US-Außenministerium am Donnerstag (Ortszeit) in einer Pressemitteilung bekannt.Der Sondergesandte werde in Seoul an einem trilateralen Treffen mit Noh Kyu-duk, dem Sonderbeauftragten Südkoreas für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten der koreanischen Halbinsel, und Funakoshi Takehiro, dem Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten im japanischen Außenministerium, teilnehmen, hieß es.Kim wird von der stellvertretenden Sonderbeauftragten Jung Pak und einem Vertreter des Nationalen Sicherheitsrats begleitet.Die Reise des Sonderbeauftragten Kim nach Seoul unterstreiche die grundlegende Bedeutung der trilateralen Zusammenarbeit zwischen den USA, Südkorea und Japan bei den Bemühungen um eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und beim Schutz der gemeinsamen Sicherheit und des Wohlstandes, hieß es.Die Biden-Regierung hat seit dem Abschluss der Überprüfung der Nordkorea-Politik im April Nordkorea zu einem Dialog aufgefordert, indem sie einen praktischen und diplomatischen Ansatz betont.