Formel-E gastiert im August 2022 in Seoul

Photo : YONHAP News

Im August kommenden Jahres wird in Seoul ein Rennen umweltfreundlicher Elektro-Rennwagen stattfinden.Die Stadt Seoul unterzeichnete am Freitag mit Formula E Korea, Ausrichter von Seoul E-Prix 2022, und dem Hauptsender KBS ein trilaterales Abkommen hierfür.Seoul E-Prix 2022, ein Rennen der ABB FIA Formel-E-Weltmeisterschaft, wird am 13. und 14. August 2022 im Jamsil Stadion veranstaltet.Es ist das erste Mal, dass ein Rennen der von der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ausgetragenen Formel-E-Weltmeisterschaft in Südkorea stattfindet. Daran werden Teams von Firmen wie Mercedes, Porsche und BMW teilnehmen.Die Formel-E fand erstmals 2014 in Peking statt. In den letzten sieben Saisons wurden in internationalen Großstädten wie New York, London und Paris Rennen ausgetragen. Das Rennen in Seoul ist als Finale der Saison 2021/22 vorgesehen.