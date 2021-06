Präsident Moon von Europareise zurückgekehrt

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Freitag von seiner siebentägigen Europareise zurückgekehrt.Moon nahm am G7-Gipfel in Großbritannien teil und stattete anschließend Österreich und Spanien einen Staatsbesuch ab.Beim G7-Gipfel versprach Moon, dass Südkorea für COVAX AMC, einen Mechanismus für die Versorgung von Entwicklungsländern mit Impfstoffen, dieses Jahr 100 Millionen Dollar spenden werde. Er sagte auch eine Spende von zusätzlich 100 Millionen Dollar in bar oder in Form von Gütern im kommenden Jahr zu.Moon hatte während der Europa-Reise auch Kontakte mit den Chefs der europäischen Impfstoffhersteller AstraZeneca und Curevac. Er suchte aus diesem Anlass nach Wegen für eine stabile Sicherstellung von Impfstoffen und bat um die Nutzung der Produktionskapazitäten in Südkorea.Beim Staatsbesuch in Österreich betonte er die Kooperation in Zukunftsindustrien wie Wasserstoffenerige und 5G. In Spanien hob er die Zusammenarbeit im grünen, digitalen und Tourismusbereich hervor.Südkorea vereinbarte zudem mit Österreich und Spanien, die bilateralen Beziehungen zu einer strategischen Partnerschaft aufzuwerten.