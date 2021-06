Wirtschaft Börse in Seoul kann wieder zulegen

Die südkoreanische Leitbörse hat am Freitag wieder zulegen können.



Der Kospi rückte um 0,09 Prozent auf 3.267,93 Zähler vor.



Der Kospi hatte am Donnerstag nach fünf Gewinntagen im Minus geschlossen.



Die Erwartungen für eine Normalisierung der Wirtschaft hätten dem Kospi erneut geholfen, wurde Park Sang-hyun von HI Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.