Südkorea stellt neue Corona-Schutzvorschriften vor

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Sonntag neue Corona-Schutzvorschriften vorgestellt.Demnach werden ab Juli die Vorschriften vorsichtig gelockert, da die Impfungen immer besser vorankommen und die Infektionszahlen sinken.Ministerpräsident Kim Boo-kyum stellte auf einer Regierungssitzung ein vierstufiges Warnsystem als Nachfolger des aktuell fünfstufigen Systems vor.Nach dem neuen System wird die erste Stufe ausgerufen, wenn täglich bis zu 250 Corona-Neuinfektionen in der Hauptstadtregion und 500 landesweit registriert werden.Werden diese Werte überstiegen, gilt Stufe 2. Ab Infektionszahlen über 500 in Seoul und Umgebung und 1.000 landesweit tritt Stufe 3 in Kraft, Stufe 4 ab Werten von 1.000 beziehungsweise 2.000 Infektionen am Tag.Ab 1. Juli würden in der Hauptstadtregion Versammlungen von bis zu sechs Personen erlaubt sein. Nach einer zweiwöchigen Übergangsfrist dürften bis zu acht Personen zusammenkommen.Außerhalb der Hauptstadtregion werde es keine Versammlungsbeschränkungen geben.Restaurants, Cafés und Vergnügungseinrichtungen dürfen ab Juli bis Mitternacht geöffnet haben und müssen nicht mehr wie zurzeit noch um 22 Uhr schließen. Voraussetzung bleibe aber, dass die täglichen Infektionszahlen auf dem aktuellen Niveau bleiben oder weiter sinken, hieß es.