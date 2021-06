Frühere Justizministerin will diese Woche Präsidentschaftsbewerbung verkünden

Photo : YONHAP News

Die frühere Justizministerin Choo Mi-ae will diese Woche ihre Präsidentschaftsbewerbung verkünden.Choo teilte am Sonntag über ihre sozialen Netzwerke mit, dass sie am Mittwoch um 14 Uhr an gleicher Stelle ihre Bewerbung für das höchste Staatsamt publik machen wolle.Sie nannte als ihre Vision "ein Land, das Menschen emporhebe". Sie wolle danach streben, ein Land zu schaffen, in dem "die Würde dessen Bevölkerung an der Schwelle der Entwicklung zu einem fortgeschrittenen, starken Land erhöht werde".Ihre Bewerbung werde ein Ausdruck ihrer Leidenschaft und Visionen sein. Es werde keine Gäste und Grußbotschaften oder eine Zeremonie geben, schrieb sie weiter.