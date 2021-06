Schulen sollen im Herbst zum Präsenzunterricht zurückkehren

Photo : YONHAP News

Die Schulen in Südkorea sollen im Herbst möglichst vollständig zum Präsenzunterricht zurückkehren.Das teilte Bildungsministerin Yoo Eun-hye am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit. Der Beschluss sei im Einklang mit den ab Juli geltenden Corona-Schutzvorschriften erfolgt.Auf Stufe 1 des neuen vierstufigen Corona-Warnsystems soll Unterricht ab dem zweiten Halbjahr im Regelbetrieb stattfinden.Tritt Stufe 2 in Kraft, wird die Schülerzahl an den Mittel- und Oberschulen auf zwei Drittel begrenzt. Von den Klassen drei bis sechs der Grundschulen dürfen drei Viertel der Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in der Schule unterrichtet werden.In Kindergärten und den ersten und zweiten Grundschulklassen gelten bis Corona-Stufe 3 keine Einschränkungen. Erst ab der höchsten Stufe 4 muss auf virtuellen Unterricht umgestellt werden, dann jedoch vollständig.Unter dem neuen System gilt Stufe eins bei Infektionszahlen bis 250 in der Hauptstadtregion und 500 landesweit. Die höchste Stufe 4 tritt ab täglichen Infektionszahlen von 1.000 in der Hauptstadtregion und 2.000 landesweit in Kraft.Zurzeit gibt es an den Schulen noch Wechselunterricht. Ende Juli beginnen die rund einmonatigen Ferien.