Chef-Atomunterhändler der USA, Südkoreas und Japans beraten über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler für die nordkoreanische Nuklearfrage aus den USA, Südkorea und Japan kommen in Seoul zu Beratungen zusammen.Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, werde nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums um 10 Uhr in einem Hotel in Seoul mit seinem südkoreanischen Ansprechpartner Noh Kyu-duk zusammenkommen.Ab 11 Uhr sei ein Gespräch der beiden mit Takehiro Funakoshi geplant, er ist Abteilungsleiter für Asien und Ozeanien im japanischen Außenministerium. Am Nachmittag werde Noh mit seinem japanischen Kollegen zu einer bilateralen Beratung zusammenkommen.Die Verhandlungsführer wollen offenbar Einschätzungen zur jüngsten Bemerkung des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un vornehmen. Dieser hatte dazu aufgefordert, sowohl auf einen Dialog als auch eine Konfrontation mit den USA vorbereitet zu sein.Die Diplomaten werden voraussichtlich auch über eine Zusammenarbeit für Maßnahmen sprechen, damit Nordkorea wieder in Gespräche einwilligt.