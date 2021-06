Sicherheitsberater: USA warten auf klares Signal Nordkoreas für Verhandlungsbeginn

Photo : YONHAP News

Die USA sehen laut ihrem nationalen Sicherheitsberater die jüngsten Äußerungen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über Dialog und Konfrontation als interessantes Signal.Die USA warteten auf ein klares Signal aus Pjöngjang, ob man einen Dialog aufnehmen wolle, sagte Jake Sullivan in einer Sendung des US-Senders ABC am Sonntag (Ortszeit).Kim hatte am Donnerstag gesagt, dass Nordkorea sowohl auf einen Dialog als auch auf eine Konfrontation vorbereitet sein müsse. Das war Kims erste öffentlich vorgetragene Botschaft an die Adresse der USA seit dem Amtsantritt der Biden-Regierung.Die Biden-Regierung sei vorbereitet, um sich für das endgültige Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel auf grundsätzliche Verhandlungen einzulassen. Sie werde abwarten, ob Kims Äußerungen eine direktere Kommunikation folgen werde.Das klare Signal, das Washington abwarte, sei zu sagen, „Setzen wir uns hin und beginnen die Verhandlungen“, betonte er.Auf die Frage, ob ein Dialog mit Nordkorea bevorstehe, antwortete Sullivan, die Zeit werde es zeigen. Zugleich unterstrich er, dass es keinen Ersatz für die Diplomatie gebe, um Fortschritte in Richtung auf die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu machen.