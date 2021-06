Präsident Moon gratuliert UN-Chef Guterres zur Wiederwahl

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres zu seiner bestätigten Wiederwahl gratuliert.Er gratuliere herzlich zur Wiederwahl, schrieb Moon am Sonntag auf seiner Twitter-Seite. Er freue sich, dem Generalsekretär diese Glückwunschbotschaft kurz nach ihrem Treffen in Cornwall zukommen zu lassen.Moon und Guterres hatten am Gipfel der Gruppe der Sieben teilgenommen, der jüngst im britischen Cornwall stattgefunden hatte.Moon schrieb weiter, dass er eng mit Guterres zusammenarbeiten werde, um einen dauerhaften Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu schaffen und globale Herausforderungen wie Covid-19-Pandemie und Klimawandel anzugehen.