Außenminister besucht drei südostasiatische Staaten

Photo : YONHAP News

Außenminister Chung Eui-yong wird von Montag bis Freitag Vietnam, Singapur und Indonesien besuchen.Dem Außenministerium zufolge reist Chung am Montag nach Vietnam und wird am Donnerstag Singapur und am Freitag Indonesien besuchen. Die drei Länder gelten als wichtige Kooperationspartner für die Neue Südpolitik Südkoreas.Es ist Chungs erste Reise in Mitgliedstaaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN seit seinem Amtsantritt im Februar.Er wird in den drei Ländern mit deren Außenministern zu bilateralen Gesprächen zusammenkommen. Auch Treffen mit anderen hochrangigen Beamten wie Staats- oder Regierungschefs sind geplant.Während seines Besuchs in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi wird Chung auch an einem hochrangigen Politikdialog zum 25. Jubiläum der Gründung des Asien-Europa-Treffens (ASEM) teilnehmen.Während seines Besuchs werde Minister Chung eingehende Diskussionen darüber führen, wie die Zusammenarbeit zwischen Korea und den drei wichtigen südostasiatischen Ländern unter anderem in den Bereichen Gesundheit, Seuchenbekämpfung, wirtschaftliche Erholung und regionale Fragen verstärkt werden könne, teilte das Außenministerium mit.