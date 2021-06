Südkorea meldet 357 neue Covid-19-Fälle

Photo : YONHAP News

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist unter 400 gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Montag wurden bis Mitternacht binnen 24 Stunden 357 Neuansteckungen nachgewiesen, darunter 317 lokale und 40 eingeschleppte Fälle.Bislang wurden insgesamt 151.506 Infektionsfälle im Land erfasst.Von den lokalen Infektionen wurden 127 Fälle in Seoul bekannt, 88 Fälle in der Provinz Gyeonggi.Bisher erhielten 15,01 Millionen Menschen in Südkorea die erste Impfung gegen Covid-19. Das entspricht 29,2 Prozent der Gesamtbevölkerung.Die Zahl der vollständig Geimpften beträgt 4,04 Millionen.