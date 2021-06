Wirtschaft Seoul als Standort für Büro zentralamerikanischer Entwicklungsbank CABEI in Korea ausgewählt

Seoul ist als Standort für das Büro der Zentralamerikanischen Bank für Wirtschaftsintegration (CABEI) in Südkorea ausgewählt worden.



Die Stadtverwaltung teilte am Sonntag mit, dass die CABEI binnen Jahresfrist auf Yeouido ihr Büro in Korea einrichten werde.



Die CABEI ist eine multilaterale regionale Entwicklungsbank, die fünf zentralamerikanische Staaten 1960 gründeten, um öffentliche und private Investitionen für eine ausgeglichene Entwicklung und die wirtschaftliche Integration der Region zu unterstützen.



Derzeit zählt die CABEI 15 Mitgliedstaaten. Südkorea trat der Bank im Januar letzten Jahres bei.



Das Büro in Südkorea wird als Schalter für die Unterstützung koreanischer Unternehmen beim Vorstoß in den zentralamerikanischen Markt fugieren und auch als Förderer der Wirtschafts- und Investitionskooperation, der Ministerien, Fachorgane, lokale Kapitalmärkte und den Grünen Klimafonds miteinander in Verbindung bringt.