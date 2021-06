Ausfuhren vom 1. bis 20. Juni um 29,5 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat laut der Zollverwaltung in den ersten 20 Tagen dieses Monats Waren im Wert von 32,4 Milliarden Dollar exportiert.Das Exportvolumen stieg damit um 29,5 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Unter Berücksichtigung der Zahl der Werktage wuchs das durchschnittliche tägliche Exportvolumen um 33,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 2,09 Milliarden Dollar.Bei Halbleitern (28,5 Prozent), PKW (62,2 Prozent), Ölprodukten (58,6 Prozent) und drahtlosen Kommunikationsgeräten (15,8 Prozent) wurde ein Exportzuwachs verzeichnet. Dagegen schrumpften die Lieferungen von Schiffen um 27,7 Prozent, die von Computern und Peripheriegeräten um 4,2 Prozent.Südkorea erfreute sich auf wichtigen Abnehmermärkten eines Zuwachses. Die Exporte nach China wuchsen um 7,9 Prozent, die in die USA um 41,3 Prozent. In die Europäische Union wurden 48,8 Prozent mehr Waren geliefert. Auch die Lieferungen nach Vietnam und Japan sowie in den Nahen Osten nahmen zu.Die Einfuhren legten im selben Zeitraum um 29,1 Prozent verglichen mit dem Vorjahr auf 32,1 Milliarden Dollar zu.