Kultur Online-Exportberatungen zwischen koreanischen und russischen Verlagen

Das Kulturministerium veranstaltet Online-Beratungen, um südkoreanischen Verlagen Zugang zum russischen Verlagsmarkt zu verschaffen.



Das Ministerium teilte mit, dass es gemeinsam mit der Agentur für die Förderung der Verlagsindustrie die Veranstaltung „Visiting Korean Book Fair“ von Montag bis Mittwoch im Messekomplex COEX in Seoul ausrichte.



Beide Behörden organisieren seit 2015 die „Visiting Korean Book Fair“, Exportberatungen im Verlagswesen. Dieses Jahr findet die Veranstaltung auf kontaktfreie Weise statt.



Mit der Ausweitung des Austauschs anlässlich der Jahre des gegenseitigen Kulturaustauschs zwischen Südkorea und Russland 2020-2021 steige auch das Interesse am Austausch im Verlagswesen. Dieses Jahr wolle man erstmals das Business-to-Business (B2B) zwischen Verlagen beider Länder starten, um an den Trend anzuknüpfen, so das Kulturministerium.



Vom 29. Juni bis 1. Juli sind Online-Exportberatungen zwischen 44 koreanischen Verlagen und 27 Verlagen in elf Ländern, einschließlich Chinas, Indonesiens und Japans, geplant.