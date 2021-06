Photo : YONHAP News

Die Strompreise im dritten Quartal werden eingefroren.Der öffentliche Stromversorger KEPCO gab am Montag die Entscheidung bekannt, den an den Kraftstoffpreis gekoppelten Tarif auf dem Niveau im zweiten Quartal zu belassen.Gemäß dem neuen System, das KEPCO dieses Jahr einführte, ändern sich die Strompreise abhängig von der Entwicklung der internationalen Ölpreise.Demnach müsste Strom im dritten Quartal um drei Won pro Kilowattstunde teurer werden. Die Regierung machte jedoch von ihrer Befugnis Gebrauch, die Preiserhöhung zu verschieben.Das Industrieministerium erklärte, dass bei der Entscheidung berücksichtigt worden sei, angesichts der Schwierigkeiten wegen der lange anhaltenden Covid-19-Pandemie und eines starken Preisanstiegs die Menschen finanziell zu entlasten.Der Verbraucherpreisindex stieg in letzter Zeit so kräftig wie seit neun Jahren nicht mehr. In dieser Situation gebe es immer noch Inflationsangst, so die Einschätzung.Als weiterer Grund wird vermutet, dass die Ermäßigung der Stromgebühren für 6,25 Millionen Haushalte, die vergleichsweise wenig Strom verbrauchen, ab Juli geringer ausfallen wird. Diese werde faktisch wie eine Preiserhöhung wirken.Die Regierung deutete aber auch an, dass im Schlussquartal die Strompreise wieder steigen könnten, sollte sich Kraftstoff weiter verteuern.Sollte Kraftstoff im zweiten Halbjahr ähnlich teuer bleiben oder teurer werden, wolle das Ressort eine Anpassung der Strompreise überprüfen, damit die Preisschwankungen bei Kraftstoffen auch in den Strompreisen stärker berücksichtigt werden könnten, so das Industrieministerium.