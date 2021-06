Südkorea erneut in FAO-Rat gewählt

Photo : YONHAP News

Südkorea ist das zwölfte Mal in Folge in den Rat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gewählt worden.Das Landwirtschaftsministerium teilte mit, dass die FAO-Konferenz vom 14. bis 18. Juni virtuell stattgefunden habe. Die Konferenz ist das oberste Beschlussorgan der FAO und findet alle zwei Jahre statt.Aufgrund der Corona-Pandemie wurde erstmals virtuell getagt. Daran nahmen etwa 1.300 Menschen einschließlich Beamten im Ministerrang aus 119 Staaten teil.Die Mitgliedsländer diskutierten über Bemühungen und Handlungen, um durch ein Vorgehen gegen die Ernährungsunsicherheit inmitten der Klimakrise und der Covid-19-Pandemie die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 verwirklichen zu können.Von den insgesamt 49 Ratsmitgliedern wurden 37, deren Amtszeit dieses Jahr und Ende Juni nächsten Jahres ablaufen wird, neu gewählt. Südkorea wurde seit 1989 zum zwölften Mal in Folge in den Rat gewählt.