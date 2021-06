Trilaterales Treffen von Chef-Atomunterhändlern Südkoreas, Japans und der USA

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas, der USA und Japans für die nordkoreanische Nuklearfrage sind zu ihrer ersten trilateralen Beratung seit dem Amtsantritt der US-Regierung von Präsident Joe Biden zusammengekommen.Bei der Zusammenkunft in Seoul am Montag schlug der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, Nordkorea ein Treffen ohne Vorbedingungen vor. Man hoffe weiterhin, dass Nordkorea positiv auf das Engagement und das Angebot reagieren werde, sich irgendwo und jederzeit ohne Vorbedingungen zu treffen, sagte er.Er betonte erneut, dass die Nordkorea-Politik der Biden-Regierung gegenüber einer Diplomatie mit Nordkorea aufgeschlossen sei.Zur jüngsten Äußerung von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un über die Notwendigkeit von Vorbereitungen sowohl auf einen Dialog als auch auf eine Konfrontation mit den USA hieß es, man hoffe, dass Kims Erwähnung des Dialogs bedeute, dass man bald eine positive Antwort erhalten könne.Er bekräftigte zudem die Unterstützung für Dialog und Zusammenarbeit zwischen Süd- und Nordkorea.Zugleich forderte der US-Sonderbeauftragte, dass die UN-Mitglieder, insbesondere die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, als Reaktion auf die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Nordkorea die Sanktionen umsetzten würden.Noh Kyu-duk, Südkoreas Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten der koreanischen Halbinsel, äußerte seine Hoffnung auf die Wiederherstellung eines Tugendkreislaufs, in dem die innerkoreanischen Beziehungen und die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA füreinander vorteilhaft sein würden. Er sagte, dass Südkorea eine Rolle für die Wiederaufnahme des Dialogs spielen werde.Intensive Diskussionen seien geführt worden, wie der Dialog mit Nordkorea und das Engagement auf der Grundlage der vorhandenen Vereinbarungen zwischen beiden Koreas und zwischen Nordkorea und den USA angestrebt werden sollten, sagte Noh.Die Atomunterhändler der drei Länder teilten die Ansicht, dass die trilaterale Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel wichtig sei. Sie vereinbarten, eingehende Diskussionen fortzusetzen.