Südkorea und USA wollen Arbeit ihrer Arbeitsgruppe zu Nordkorea möglicherweise einstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen die Arbeit ihrer Arbeitsgruppe zu Nordkorea möglicherweise einstellen.Die Chefunterhändler beider Länder für die nordkoreanische Atomfrage hätten sich bei ihrem Treffen in Seoul darauf geeinigt, eine Aufgabe des Formats zu erwägen, gab das südkoreanische Außenministerium am Dienstag bekannt.Der südkoreanische Verhandlungsführer Noh Kyu-duk und sein US-Ansprechpartner Sung Kim hatten am Montag über Wege zu einer Wiederaufnahme von Gesprächen mit Nordkorea beraten.Nordkorea hatte die Arbeitsgruppe in der Vergangenheit scharf kritisiert. Diese sei ein Hindernis für die innerkoreanischen Beziehungen, lautete die Kritik.Südkorea und die USA wollten als Ergänzung zum Dialog zwischen den Chefunterhändlern ihre Konsultationen auf Abteilungsleiterebene verstärken, hieß es weiter.Die Bündnispartner hatten die Arbeitsgruppe im November 2018 ins Leben gerufen. In dem Gremium wollten sie ihr Vorgehen gegenüber Nordkorea abstimmen. Erörtert wurden die Denuklearisierung, humanitäre Hilfe, die Umsetzung von Sanktionen und das innerkoreanische Verhältnis.