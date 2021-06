Vereinigungsminister betont Bereitschaft Südkoreas zu Dialog mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat die Bereitschaft Südkoreas zum Dialog mit Nordkorea unterstrichen.Südkorea sei bereit, sich jederzeit, in jeder Form und zu jedem Thema Nordkorea gegenüberzusetzen, sagte Lee bei einem Forum über die Umsetzung der innerkoreanischen Vereinbarungen am Montag.Er denke, dass die Triebkraft für einen Tugendkreislauf zwischen Süd-, Nordkorea und den USA sowie positive Bedingungen für eine Wiederaufnahme des Dialogs geschaffen worden seien, sagte Lee.Der Norden habe letzte Woche bei der Plenarsitzung der Partei eine stabile Kontrolle der Situation betont und somit einen Spielraum für den Dialog gelassen. Daher erwarte er, dass Nordkorea noch aktiver reagieren werde, um zuerst die gekappten Verbindungskanäle wiederherzustellen und dann wieder innerkoreanische Gespräche aufzunehmen, fügte er hinzu.Der Minister versprach, die Bemühungen für die „Institutionalisierung des Friedens“ fortzusetzen, darunter eine parlamentarische Zustimmung für die Ratifizierung der innerkoreanischen Gipfelerklärung von Panmunjom von 2018. Das Vereinigungsministerium habe seine internen Vorbereitungen abgeschlossen, damit das parlamentarische Zustimmungsverfahren jederzeit eingeleitet werden könne.Er teilte auch die Absicht mit, Projekte aktiv voranzutreiben, die Süd- und Nordkorea gemeinsam durchführen könnten. Zuerst wolle man die Kooperation im Gesundheits- und Medizinbereich wie die Eindämmung von Covid-19, bei Katastrophen sowie im Klima- und Umweltbereich und die Zusammenarbeit in umfassenden humanitären Bereichen anstreben.