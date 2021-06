BTS halten sich vierte Woche in Folge an der Spitze der Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

BTS halten sich schon die vierte Woche in Folge an der Spitze der Billboard Single-Charts Hot 100.Nach Angaben in einem offiziellen SNS-Auftritt von „Billboard“ am Montag (Ortszeit) steht „Butter“, die neue digitale Single der K-Pop-Band, an der Spitze der Billboard Hot 100.BTS sind damit die ersten Interpreten aus Asien, die die vierte Woche in Folge die Hitparade anführen. Der Gruppe gelang es zudem, zum neunten Mal den Spitzenplatz der Hot 100 zu erreichen.BTS waren mit der im vergangenen August veröffentlichten digitalen Single „Dynamite“ erstmals an die Spitze der Hot 100 geklettert und konnten die Platzierung in der Woche darauf behaupten. Insgesamt konnte die siebenköpfige Gruppe mit "Dynamite" dreimal Platz eins erreichen und sich 32 Wochen lang in der Hitparade halten. So lange war noch kein koreanischer Interpret mit einem Titel in den Charts vertreten.