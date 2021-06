US-Außenministerium: USA hoffen auf positive Reaktion Nordkoreas auf Gesprächsangebot

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat die Hoffnung auf eine positive Reaktion Nordkoreas auf das Gesprächsangebot der USA zum Ausdruck gebracht.Washington hoffe unbedingt, dass Nordkorea positiv auf das Angebot reagieren werde, sich egal an welchem Ort und jederzeit ohne Vorbedingungen zu treffen, sagte Ministeriumssprecher Ned Price auf einer telefonischen Pressekonferenz am Montag (Ortszeit).Die entsprechende Äußerung hatte der US-Sondergesandte für Nordkorea Sung Kim am Montag zum Auftakt des trilateralen Treffens der Chef-Nuklearunterhändler Südkoreas, der USA und Japans in Seoul gemacht.Price betonte erneut, dass die USA mit ihrer Nordkorea-Politik gegenüber Diplomatie aufgeschlossen seien. Er fügte hinzu, dass Kim die Wichtigkeit der trilateralen Zusammenarbeit zwischen Südkorea, den USA und Japan für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel betont habe.Kim besucht Südkorea vom 19. bis 23. Juni.