Präsident Moon wird Pate eines Tigers im Tiergarten Schönbrunn

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist während seines letzten Besuchs in Österreich Pate eines sibirischen Tigers im Tiergarten Schönbrunn geworden.Moon teilte am Montag in einem SNS-Beitrag mit, wie es dazu gekommen war.Der älteste Zoo der Welt liege im Schloss Schönbrunn in Österreich. Ein junger sibirischer Tiger sei unmittelbar vor seinem Besuch in Österreich in den Tiergarten eingezogen. Bundeskanzler Kurz habe ihn zu dessen Paten ernannt, schrieb Moon.Nach weiteren Angaben verkündete Kurz dies beim offiziellen Mittagessen mit Moon im Schloss Schönbrunn am 14. Juni und überreichte die entsprechende Förderurkunde und 100 Eintrittskarten.Die Eintrittskarten würden an die Koreanische Schule in Wien und an koreanische Landsleute verteilt, fügte Moon hinzu.