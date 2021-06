Vereinigungminister trifft sich mit US-Sondergesandtem für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Vereinigungsminister Lee In-young hat sich mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, über die Lage auf der koreanischen Halbinsel ausgetauscht.Beim Treffen am Dienstag in Seoul wies Lee auf die Notwendigkeit hin, dass Südkorea und die USA für eine baldige Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea noch aktiver und flinker handeln müssten.Lee brachte die Kooperation in den mit dem Leben der Menschen zusammenhängenden Bereichen wie Covid-19 und Nahrungsmittel sowie die Zusammenarbeit in Bezug auf die Zusammenführung getrennter Familien, Besuche im Gebirge Geumgang sowie den Klimawandel zur Sprache. Er glaube, dass dies Aufgaben seien, die Südkorea und die USA in enger Kooperation gemeinsam vorantreiben könnten.Der Kooperationsprozess könne einen praktischen Ansatz darstellen, mit dem Nordkorea dazu bewegt werden könne, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Der Prozess habe auch einen positiven Aspekt, der für die Schaffung guter Bedingungen für Verhandlungen über die Denuklearisierung sorge, fügte Lee hinzu.Außerdem zeigte sich der Minister vollständig einverstanden mit dem Vorschlag des US-Diplomaten vom Montag gegenüber Nordkorea, sich jederzeit und egal an welchem Ort ohne Vorbedingungen zu treffen. Er ging davon aus, dass einigermaßen gute Bedingungen für eine Wiederaufnahme des Dialogs vorlägen, da sich Nordkorea in letzter Zeit anscheinend flexibler als früher verhalte.Kim betonte, er hoffe, dass Nordkorea auf das Gesprächsangebot der USA positiv reagieren werde.Er bezeichnete es als am wichtigsten, dass keine Differenz in Bezug auf den gemeinsamen Willen bestehe, dass Südkorea und die USA durch Dialog und Diplomatie nach einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel streben sollten. Man unterstütze den sinnvollen Dialog, die Kooperation und das Engagement zwischen Süd- und Nordkorea, hieß es.