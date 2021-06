US-Präsident verlängert Sanktionen gegen Nordkorea

Photo : KBS News

US-Präsident Joe Biden hat die bestehenden Sanktionen der USA gegen Nordkorea um ein weiteres Jahr verlängert.Er verwies dabei auf die anhaltende Bedrohung der US-Sicherheit durch Nordkorea.In einem Brief an den Kongress am Montag (Ortszeit) schrieb Biden, dass er eine Exekutivverordnung verlängere, mit der ein nationaler Notstand wegen der nuklearen Bedrohung durch Nordkorea ausgerufen werde.Die im Juni 2008 erstmals verkündete Exekutivverordnung wurde zur Zeit der früheren Regierungen ausgeweitet und fordert Sanktionen gegen Nordkorea wegen seiner Nuklear- und ballistischen Raketenprogramme.Biden wies darauf hin, dass Nordkoreas Streben nach Nuklear- und Raketenprogrammen und seine weiteren provozierenden und destabilisierenden Handlungen weiterhin eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellten.Die Existenz und das Risiko der Verbreitung von waffenfähigem spaltbarem Material auf der koreanischen Halbinsel und die Handlungen und Politiken der nordkoreanischen Regierung stellten weiterhin eine ungewöhnliche und besondere Bedrohung für die nationale Sicherheit, Außenpolitik und Wirtschaft der USA dar, erklärte er.Die Verlängerung erfolgt während des Besuchs des US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, in Südkorea. Er rief in Seoul Nordkorea zu einer positiven Reaktion auf das Gesprächsangebot der USA auf.