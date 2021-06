Schwester von Nordkoreas Machthaber wirft USA falsche Erwartungen vor

Photo : YONHAP News

Die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat angesichts der Reaktion der USA auf dessen jüngsten Äußerung gesagt, dass die USA falsche Erwartungen hätten.Eine entsprechende Stellungnahme gab Kim Yo-jong am Dienstag ab, nachdem das Weiße Haus die Botschaft von Kim Jong-un an die Adresse der USA als interessantes Signal bezeichnet hatte.Ein koreanisches Sprichwort besage, dass die Deutung des Traums besser als der Traum selbst sei. Die USA schienen die Situation in einer Weise zu interpretieren, als ob sie sich selbst trösten würden, sagte Kim in der Stellungnahme, die durch die Nachrichtenagentur KCNA veröffentlicht wurde.Die Erwartung, die sie selbst fälschlicherweise hegten, würde sie in eine größere Enttäuschung stürzen, betonte Kim weiter.Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater im Weißen Haus, hatte am Sonntag (Ortszeit) in einem Medieninterview die bei einer Parteisitzung übermittelte Botschaft von Kim Jong-un, dass Nordkorea sowohl auf einen Dialog als auch eine Konfrontation vorbereitet sein müsse, als interessantes Signal bezeichnet. Er hatte gesagt, dass Washington auf ein klares Signal aus Nordkorea warte, ob man einen Dialog aufnehmen wolle.