Südkorea und USA wollen Arbeit ihrer Arbeitsgruppe zu Nordkorea möglicherweise einstellen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA wollen die Arbeit ihrer Arbeitsgruppe zu Nordkorea möglicherweise einstellen.Die Chefunterhändler beider Länder für die nordkoreanische Atomfrage hätten sich am Montag bei ihrem Treffen in Seoul darauf geeinigt, eine Aufgabe des Formats zu erwägen, gab das südkoreanische Außenministerium am Dienstag bekannt.Diesbezüglich kamen heute der Abteilungsleiter im Außenministerium Lim Kap-soo und die stellvertretende amerikanische Sonderbeauftragte für die Nordkoreafrage Chung Park zusammen. Beide sollen über ein neues Beratungssystem diskutiert haben, das die bestehende Arbeitsgruppe ersetzen soll.Beide Seiten sollen zudem die Ansicht geteilt haben, dass die neue Organisation anders als die Arbeitsgruppe mit einem Fokus auf Sanktionen der Abstimmung einer umfangreicheren Nordkoreapolitik dienen soll. Daher solle die Organisation einen neuen Namen bekommen.Die Bündnispartner hatten die Arbeitsgruppe im November 2018 ins Leben gerufen. In dem Gremium wollten sie ihr Vorgehen gegenüber Nordkorea abstimmen. Ohne Diskussionen in US-Ministerien und im Parlament konnten die Diskussionen einerseits effizienter geführt werden. Andererseits gab es auch Kritik an einer womöglich zu strikten Einstellung zu den Nordkorea-Sanktionen.Nordkorea hatte die Arbeitsgruppe in der Vergangenheit scharf kritisiert.Unterdessen traf Vereinigungsminister Lee In-young am Mittwoch in Seoul mit dem US-Sonderbeauftragten für die Nordkoreafrage Sung Kim zusammen. Lee betonte dabei, dass man vor einem wichtigen Wendepunkt für die Wiederaufnahme des Dialogs mit Nordkorea stehe.Sung Kim wiederholte seine Erwartung, dass Nordkorea auf das Dialogangebot wohlwollend reagieren möge.